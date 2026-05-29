Dalle tangenti sugli affari della droga ai milioni riciclati all'estero, fino ai resort di lusso in Spagna e ai conti offshore. Le nuove rivelazioni dei pentiti aprono uno squarcio sul tesoro economico di Matteo Messina Denaro. Il neo collaboratore Vincenzo Spezia racconta ai pm antimafia il metodo del boss: "Non voleva il pizzo, voleva il dieci per cento". Intanto le intercettazioni della Guardia di Finanza riportano al 2016, quando il padrino, sotto falso nome, si preparava a un intervento per ernia mentre i suoi uomini raccoglievano denaro "per l'amico Matteo". Sequestrati beni per oltre 200 milioni di euro tra Italia e paradisi fiscali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - "U Siccu voleva il 10%": i pentiti svelano l'impero economico di Matteo Messina Denaro

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Temi più discussi: 'U Siccu voleva il 10% se no li ammazzava. I traffici di Messina Denaro svelati dai nuovi pentiti; Era morto il boss, non il conto in banca... Sequestrati beni per oltre 200 milioni di euro; L'ultimo romanzo criminale di Messina Denaro: così ha costruito il sultanato oltreoceano; Messina Denaro, dalle rivelazioni di Vincenzo Spezia ai nuovi blitz antimafia: il sistema del 10% può allargare l’inchiesta.

Buon #29maggio, la geniale trovata di @RaffaeleFitto va su tutte le prime pagine: sottrarre fondi alle regioni per scuole, strade e servizi e usarli per abbassare il costo dell'energia per un tempo che immagino breve. E poi parlano di assistenzialismo. Incapaci. x.com

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Come Messina Denaro incassava i soldi del narcotraffico: spie, vecchi franchi e rete mondiale. Niente pizzo, voleva la percentualeUn tesoro rimerso dopo anni e un patrimonio, quello di Matteo Messina Denaro, da capogiro: ben 200 milioni di euro. Il celebre ... msn.com