E stato individuato il patrimonio di Matteo Messina Denaro, stimato in circa 200 milioni di euro. Il denaro non si trovava in una cassaforte, ma era distribuito attraverso una complessa rete finanziaria internazionale. Le indagini hanno portato alla scoperta di numerose attività e risorse nascoste in diversi paesi. La scoperta fa parte di un'operazione di contrasto ai patrimoni illeciti collegati a figure criminali di alto livello.

E stato trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro. Non una cassaforte sotterranea, ma un'intricata rete finanziaria diffusa tra Paesi di tutto il mondo. Un sistema che non si regge su contanti seppelliti sotto terra, ma su società e investimenti entrati nel circolo dell'economia legale. Il tesoro da 200 milioni di euro Le attività investigative, coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio, si sono svolte, oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, alle isole Cayman, in Lussemburgo, in Svizzera, in Libano, nel Principato di Monaco e in Spagna (nelle città di Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banùs), in stretta collaborazione con gli organi giudiziari e di polizia locali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Matteo Messina Denaro, trovato il tesoro del boss: 200 milioni di euro, così ha nascosto il suo impero economico

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Matteo Messina Denaro: 30 anni invisibile | Il boss che ha sfidato lo Stato

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