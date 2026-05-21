La mappa dei soldi di Matteo Messina Denaro | così ha nascosto il suo impero economico

Un'indagine rivela come Matteo Messina Denaro abbia gestito un vasto impero economico, coinvolgendo attività che spaziano dalle pale eoliche e supermercati al traffico di opere d'arte. Sono stati individuati vari strumenti e metodi utilizzati per nascondere le fonti di finanziamento e gestire i patrimoni. Le autorità hanno ricostruito dettagliatamente la rete di attività e le movimentazioni finanziarie legate al latitante. Questo quadro evidenzia la complessità delle operazioni e la capacità di diversificazione del suo patrimonio.

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Non una cassaforte sotterranea, ma un'intricata rete finanziaria diffusa tra Paesi di tutto il mondo. È questa la "mappa del tesoro" attribuita a Matteo Messina Denaro. Un sistema, raccontato da La Repubblica, che non si regge su contanti seppelliti sotto terra, ma su società e investimenti entrati nel circolo dell'economia legale. Le indagini lo collocano tra Verona e Londra, passando per Dublino, Cipro e Malta. Un intreccio di transazioni costruito nel tempo con l'uso di prestanome puliti.,, Uno dei nodi principali resta il settore delle energie rinnovabili. In particolare l'eolico in Sicilia, diventato per gli investigatori una delle porte d'ingresso principali del sistema economico del boss. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La "mappa dei soldi" di Matteo Messina Denaro: così ha nascosto il suo impero economico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Rete dei Biglietti Segreti di Matteo Messina Denaro: Il Codice che ha Ingannato la Polizia. Sullo stesso argomento Leggi anche: La nuova puntata di Altre Indagini su Matteo Messina Denaro Ridotta in appello la pena alla figlia dell'amante di Matteo Messina DenaroPena ridotta in appello a Martina Gentile, condannata come fiancheggiatrice di Matteo Messina Denaro: aveva avuto 4 anni davanti al Gup del tribunale... Messina Denaro, indagate le sorelle e perquisiti casa e studio dell'ex avvocata del bossLeggi su Sky TG24 l'articolo Messina Denaro, indagate le sorelle e perquisiti casa e studio dell'ex avvocata del boss ... tg24.sky.it Matteo Messina Denaro, gli incontri del boss a Verona per pianificare gli investimenti nell’eolicoLe dichiarazioni a Report del collaboratore di giustizia e la foto da turista all'Arena. Mercurio (il pentito): L’ho visto due volte, non sapevo chi fosse ... corrieredelveneto.corriere.it