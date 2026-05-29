Muharemovic ha spiegato di aver avuto difficoltà a trovare il benessere durante la sua esperienza alla Juventus. Ha ricordato un gesto di Yildiz considerato indimenticabile e ha menzionato un salto con Grosso come momenti significativi. Nel frattempo, si parla anche del suo rapporto con Kenan Yildiz e del percorso di crescita tra la Juventus Next Gen e il Sassuolo.

2026-05-29 17:32:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Dal legame speciale con Kenan Yildiz fino al percorso di crescita tra Juventus Next Gen e Sassuolo. Muharemovic, uomo mercato, si è raccontato senza filtri in un’intervista concessa a Dazn, ripercorrendo gli anni della formazione, i momenti belli e difficili vissuti in bianconero e la svolta trovata con Fabio Grosso. Nella sua chiacchierata il difensore bosniaco ha aperto anche una finestra sul suo rapporto con Huijsen, sui modelli a cui si ispira e sull’emozione indimenticabile della vittoria contro l’Italia ai playoff Mondiali. Un viaggio tra amicizie, ambizioni e sogni ancora tutti da conquistare come quello di “diventare il difensore più forte del mondo”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Muharemovic: “Perché alla Juve stavo male. Il gesto indimenticabile di Yildiz e il salto con Grosso”

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