Bonny svela | A 17 anni stavo per andare alla Juve saltò tutto per una visita medica! L’Inter era nel mio destino

A 17 anni, Bonny aveva in programma di trasferirsi alla Juventus, ma l’affare saltò a causa di una visita medica. Nel frattempo, ha affermato che l’Inter sembrava destinata a essere la sua prossima squadra. La vicenda riguarda il suo percorso tra le due società di calcio e i dettagli di quel momento cruciale della sua carriera giovanile.

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