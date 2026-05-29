Un giocatore ha dichiarato di essere stato molto dispiaciuto per non aver esordito con la squadra di calcio, sottolineando di essere l’unico a non aver ancora avuto questa opportunità. La sua emozione è legata al mancato debutto ufficiale con il club, nonostante le aspettative. La dichiarazione è stata rilasciata ai media, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui motivi del mancato esordio.

Vlahovic Juve, Spalletti spinge per il rinnovo: è insostituibile. Ed ha una paura Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Juventus Next Gen e Primavera scelgono la continuità: confermati Brambilla e Padoin in panchina per la prossima stagione Mbangula subito protagonista in Bundesliga: è un rimpianto per la Juve? I numeri evidenziano questo aspetto Savona ritorna in Serie A? Per l’ex Juve possibile incastro con Palestra. Come è andata la sua stagione in Premier La Nazionale premia il vivaio Juve, prima chiamata... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic: «Sono stato male per il mancato esordio con la Juve. Io l’unico a non averlo fatto»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Io e Olly siamo una coppia di fatto, condividiamo tutto tranne l’intimità. Sono andato via da casa presto, ho lavorato in fabbrica e ho fatto volantinaggio. Non è stato facile, sono felice di quello che ho”: parla JuliUn uomo ha raccontato di vivere con la propria compagna di fatto, condividendo tutto tranne l’intimità.

Giaccherini non ha dubbi: «Conte ci riporterà al Mondiale. Dopo il mio esordio con la Juve ha fatto questo»Emanuele Giaccherini ha commentato le possibilità di qualificazione al prossimo Mondiale, affermando che l’ex allenatore della nazionale potrebbe...