È stata presentata ufficialmente la 53ª edizione della Scalata al Castello, gara internazionale di 10 km che si svolgerà domenica 31 maggio nel centro storico di Arezzo. La conferenza stampa si è tenuta presso i locali di una società di servizi energetici in città. La manifestazione prevede un circuito nel centro storico e coinvolge atleti di diversi paesi. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, con dettagli sulla registrazione disponibili online.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Si è svolta nei locali di Iren Luce Gas e Servizi di Arezzo la conferenza stampa di presentazione della 5 3ª edizione della Scalata al Castello, storica gara internazionale di 10 km in circuito in programma domenica 31 maggi o nel centro storico della città. La manifestazione, organizzata dalla U.P. Policiano con il sostegno di Iren, proporrà una giornata interamente dedicata alla corsa: al mattino le gare amatoriali, nel pomeriggio le competizioni giovanili e, a seguire, la gara internazionale che scatterà poco dopo le ore 18 sul tradizionale circuito cittadino di 830 metri da ripetere 12 volte. Dal 1973 la Scalata al Castello richiama ad Arezzo grandi protagonisti dell’atletica mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutto pronto per la 53ª edizione della Scalata al Castello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

Notizie e thread social correlati

La 53ª Scalata al Castello partnership IrenLa 53ª Scalata al Castello si svolgerà il 23 maggio 2026 e sarà un’edizione speciale con la partecipazione di grandi campioni internazionali.

Presentata l'edizione numero 53 della Scalata al CastelloLa 53ª edizione della Scalata al Castello si svolgerà domenica 31 maggio nel centro di Arezzo.

Temi più discussi: Venezia, tutto pronto per l'apertura del Salone nautico 2026; Tutto pronto per la XXXIII edizione del Meeting Nazionale Città di Empoli; Tutto pronto per Siena Sport Experience – Bike Festival; Tutto pronto per la Due Giorni Marchigiana di ciclismo.

Tutto pronto per la Finale Scudetto Primavera #forzaviola #fiorentina #primavera x.com

Tutto pronto per la nuova 38 miglia insiemeTorna la 38 miglia insieme tra auto storiche e solidarietà; l’appuntamento è per domenica 14 giugno. Si tratta di una giornata speciale che porta sulle strade del Polesine un gruppo di auto storiche ... polesine24.it

Come scalare LangGraph per essere pronto per la produzione? reddit

Tutto pronto per l'attacco a Cuba, manca solo l'ok di TrumpIl Pentagono è pronto a lanciare un attacco o a invadere Cuba, ed è in attesa dell' ordine finale di Donald Trump. Sempre che maturi perché, con la guerra in Iran dalla conclusione ancora incerta, il ... ansa.it