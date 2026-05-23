La 53ª Scalata al Castello partnership Iren

La 53ª Scalata al Castello si svolgerà il 23 maggio 2026 e sarà un’edizione speciale con la partecipazione di grandi campioni internazionali. La manifestazione, organizzata in collaborazione con il partner Iren, prevede percorsi e attività dedicate agli atleti di livello mondiale. La gara si svolgerà nel centro storico e nei dintorni del castello, coinvolgendo numerosi partecipanti provenienti da diversi paesi. La partnership con Iren rafforza la presenza di sponsor e supporter dell’evento.

Arezzo, 23 maggio 2026 – 53ª Scalata al Castello partnership Iren: edizione speciale con grandi campioni internazionali. Si avvicina la 53ª edizione della “Scalata al Castello”, in programma domenica 31 maggio, che quest’anno si presenterà con una formula rinnovata e ancora più spettacolare, capace di unire sport, giovani e grande atletica internazionale in una giornata ricca di eventi. L’edizione 2026 avrà infatti un’impostazione diversa rispetto agli anni precedenti, con un programma distribuito tra mattina e pomeriggio e numerose novità organizzative e tecniche. Ad aprire la manifestazione sarà, al mattino, la gara in linea riservata agli amatori, con partenza da via Crispi alle ore 9,15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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