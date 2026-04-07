Vogue ha pubblicato una copertina con Anna Wintour e Meryl Streep, due figure note nel mondo della moda e del cinema. L’articolo che accompagna l’immagine presenta un’intervista tra le due personalità, incentrata sui loro percorsi professionali e le collaborazioni tra i due settori. La pubblicazione ha suscitato attenzione tra gli appassionati, offrendo uno sguardo diretto sulle esperienze di Wintour e Streep.

Nel gioco sottile tra realtà e finzione che da sempre alimenta l’immaginario della moda, Vogue ha orchestrato un’iniziativa destinata a far parlare tanto gli addetti ai lavori quanto il grande pubblico: l’incontro tra Meryl Streep, iconica interprete di Miranda Priestly, e Anna Wintour, la direttrice che più di ogni altra ha incarnato e ispirato quel personaggio diventato leggenda. L’occasione è la rinnovata attenzione attorno a Il Diavolo Veste Prada 2, sequel tra i più attesi degli ultimi anni, che promette di riportare sullo schermo il fascino spietato e irresistibile dell’editoria fashion. E proprio per celebrare questo ritorno, Vogue ha deciso di unire simbolicamente due mondi: quello cinematografico e quello reale in copertina, creando un momento di dialogo tra chi ha dato vita al mito e chi lo ha inconsapevolmente generato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Iconico incontro su Vogue: Anna Wintour e Meryl Streep in copertina per un dialogo tra cinema e moda

Ma quale Anna Wintour: Meryl Streep si è ispirata a due registi famosi per la sua MirandaPer quasi vent’anni, il mondo del cinema ha dato per scontato che Meryl Streep avesse modellato la sua indimenticabile Miranda Priestly su Anna...

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Anna Wintour: Culture, Influence, and the Power of Decisive Leadership

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