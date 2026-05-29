Turista di 79 anni ha un grave malore sulla nave da crociera | task force per salvargli la vita

Notizia in breve

Un turista di 79 anni ha avuto un grave malore mentre si trovava a bordo di una nave da crociera al largo del promontorio dell’Argentario. La situazione ha richiesto l’intervento di una task force di soccorso durante la notte. La nave si è fermata per permettere le operazioni di assistenza, che sono state condotte in mare aperto. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dell’uomo o sulle modalità di intervento.