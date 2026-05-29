Turista di 79 anni ha un grave malore sulla nave da crociera | task force per salvargli la vita

Da corrieretoscano.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un turista di 79 anni ha avuto un grave malore mentre si trovava a bordo di una nave da crociera al largo del promontorio dell’Argentario. La situazione ha richiesto l’intervento di una task force di soccorso durante la notte. La nave si è fermata per permettere le operazioni di assistenza, che sono state condotte in mare aperto. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dell’uomo o sulle modalità di intervento.

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PORTO SANTO STEFANO. Drammatico salvataggio nella notte al largo del promontorio dell’Argentario, dove un anziano turista di 79 anni è stato colto da un grave malore mentre si trovava a bordo di una nave da crociera in navigazione. Per salvarlo è stato necessario attivare una complessa operazione d’emergenza in mare aperto. L’allarme alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato poco prima delle 22 di ieri sera. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente sotto il coordinamento della Guardia Costiera, c he ha pianificato le delicate manovre di evacuazione medica direttamente a bordo della nave. Le prime... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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