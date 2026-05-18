Dal divertimento sulla nave da crociera al coma in Rianimazione turista in fin di vita

Un turista argentino di 68 anni, proveniente da una crociera, si trova attualmente in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione di un grande ospedale. Il viaggio di piacere si è concluso con un ricovero urgente, dopo che l’uomo ha perso conoscenza e ha dovuto ricevere cure intensive. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. La famiglia del turista è stata informata dello stato di salute e si trova in attesa di aggiornamenti.

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