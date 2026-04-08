Altro prelievo d' organi al Goretti di Latina nella notte | salverà una vita

Nella notte al pronto soccorso dell’ospedale di Latina, un uomo di 78 anni di Fondi è stato dichiarato morto a causa di un’emorragia cerebrale. Un team di medici ha eseguito il prelievo di organi, tra cui il fegato, consentendo di salvare una vita. Si tratta del quinto intervento di questo tipo nel 2026 presso questa struttura.

Quinto accertamento, con prelievo d’organi al Goretti di Latina in questo 2026. Questa notte l’equipe dei sanitari ha effettuato il prelievo del fegato a un uomo di 78 anni di Fondi morto per le conseguenze di una emorragia cerebrale. L’organo prelevato è andato al San Camillo e servirà a salvare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Un “sì” per salvare altre vite: secondo prelievo multiorgano al Goretti in poche oreLa scelta di un uomo di 62 anni di Pontinia: anche lui aveva dato il proprio consenso in vita al momento del rinnovo della carta di identità A soli...

Il contributo della Cardiochirurgia teatina al primo prelievo di organi da donatore a cuore fermo eseguito in AbruzzoL'intervento all'ospedale San Salvatore dell'Aquila: il fegato è andato al Policlinico Gemelli di Roma, mentre i reni sono stati trapiantati nello...

Trapianti. All’ospedale S. Maria Goretti di Latina nuovo prelievo di organiDonatrice una donna di 65 anni della provincia di Latina, deceduta per emorragia cerebrale massiva da rottura di aneurisma. L’intervento, reso possibile grazie al consenso dei familiari, ha riguardato ... quotidianosanita.it

Latina. Al Goretti prelievo multiorgano: un gesto di solidarietà che salva viteUn uomo di 71 anni deceduto per ictus al Goretti di Latina ha donato cuore, fegato e reni grazie al suo consenso espresso in vita. Gli organi sono stati destinati ai pazienti in lista d'attesa ... quotidianosanita.it