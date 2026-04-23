Quarto prelievo di organi al Goretti di Latina da inizio anno | donato il fegato di una donna

Al Goretti di Latina si è effettuato il quarto prelievo di organi dall’inizio dell’anno, dopo il decesso di una donna di 69 anni di Sezze, avvenuto per emorragia cerebrale. La donna aveva dato il consenso alla donazione in vita. Dopo la sua morte, i medici hanno prelevato il fegato, che è stato successivamente trasferito al centro specializzato per essere trapiantato a una persona in attesa.

Quarto prelievo organi al Goretti dall'inizio dell'anno. Una donna di 69 anni di Sezze aveva dato il suo consenso in vita alla donazione e dopo la sua morte, avvenuta per emorragia cerebrale, i medici hanno prelevato il fegato che é andato al Gemelli e dove salverà un'altra vita. Una scelta di.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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