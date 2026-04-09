Turismo in provincia di Monza e Brianza superato il milione di pernottamenti

Nel 2025, la provincia di Monza e Brianza ha registrato oltre un milione di pernottamenti, con circa 588mila arrivi. I dati indicano che la maggior parte dei turisti sono italiani, rappresentando il 60,5% del totale. Rispetto agli anni precedenti, si è verificato un incremento nei flussi turistici, confermando la crescita dell’interesse verso questa area. Le strutture ricettive hanno accolto un numero di visitatori superiore rispetto al passato recente.

Continuano ad aumentare i turisti in provincia di Monza e Brianza. Gli ultimi dati della provincia infatti dicono che nel 2025 c’è stato un aumento dei flussi con circa 588mila arrivi e 1,18 milioni di pernottamenti, con una prevalenza di turisti italiani (60,5%) e un aumento significativo nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Servizio civile universale, 16 opportunità in provincia di Monza e Brianza: come partecipare Temi più discussi: Online il nuovo sito di informazione turistica della Provincia di Ferrara; Nella Irpinia place to be per il turismo in provincia di Avellino 54 Comuni; Turismo, in provincia di Monza e Brianza superato il milione di pernottamenti; Turismo in provincia di Siena: buon scenario a termine?. Turismo in crescita a Monza: i dati 2025 cambiano lo scenarioTurismo in crescita a Monza e Brianza: 1,18 milioni di pernottamenti e GP trainante. Massari: territorio tra sport, cultura e imprese. monza-news.it Turismo in crescita in Brianza: 1,18 milioni di pernottamenti nel 2025Lo dicono i dati di Regione Lombardia. Debora Massari, assessora regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda: Qui si incontrano perfettamente imprese e sport. mbnews.it Stile TV. . Turismo a Pasqua, Napoli si consacra meta nazionale ed internazionale - GUARDA IL SERVIZIO #StileTv #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook Nel Piemonte del turismo 18 milioni di presenze. Per la montagna invernale record di Limone x.com