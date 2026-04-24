Per il weekend del 25 aprile, le strutture ricettive italiane registrano un tasso di occupazione medio dell’80 per cento sui portali online, con circa 4,7 milioni di pernottamenti stimati. La Toscana si conferma come meta preferita per il “ponte di primavera” nel 2026, secondo le stime di Assoturismo Confesercenti. Le prenotazioni si concentrano soprattutto nelle località turistiche e nelle regioni con offerte di strutture ricettive ampie.

Per il weekend del 25 aprile, il tasso medio di saturazione della ricettività disponibile sui portali online si attesta all’80%, con circa 4,7 milioni di pernottamenti stimati nelle strutture ricettive italiane. Saranno soprattutto micro-vacanze, di breve durata e verso mete vicine, ma sufficienti a dare una spinta ai consumi turistici di primavera. È quanto emerge dal monitoraggio realizzato dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti. La domanda si concentrerà soprattutto sulle destinazioni di prossimità: città d’arte, borghi, località outdoor, mare e montagna. Le performance migliori si registrano nelle aree montane, dove la saturazione dell’offerta disponibile online raggiunge l’89%, seguite dalle città e dai centri d’arte all’85% e dalle località marine all’84%.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Vacanze 2026: Toscana regina del “ponte di primavera”. Le stime di Assoturismo Confesercenti

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