Turismo in Calabria Centrale | nuovo accordo per il lavoro 2026

Un nuovo accordo sul turismo in Calabria centrale prevede modifiche agli stipendi dei lavoratori stagionali tra costa e montagna nel 2026. Sono state introdotte anche regole per tutelare i contratti dal rischio di dumping. Le novità riguardano sia le retribuzioni che le condizioni di lavoro, con l’obiettivo di garantire maggiore tutela ai lavoratori stagionali. La discussione si concentra sui cambiamenti previsti per i contratti nel settore turistico.

? Domande chiave Come cambieranno gli stipendi dei lavoratori stagionali tra costa e montagna?. Quali nuove regole proteggeranno i contratti dai rischi del dumping?. Perché l'accordo coinvolge anche le aree della Sila e delle Serre?. Come influirà questa flessibilità regolata sulla qualità dei servizi turistici?.? In Breve Periodo regolamentato dal 18 maggio al 30 settembre 2026. Coinvolte aree costiere e zone montane di Sila e Serre. Obbligo di applicazione CCNL per contrastare il dumping contrattuale. Flessibilità regolata per gestire i picchi turistici stagionali. Confcommercio Calabria Centrale, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL firmano un accordo per regolare il lavoro turistico tra il 18 maggio e il 30 settembre 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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