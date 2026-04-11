Calabria il piano del Ministro | il vino guida il nuovo turismo

Il ministro del Turismo ha visitato uno spazio dedicato alla Calabria durante un evento a Verona e ha annunciato la sua partecipazione all’appuntamento Vinitaly and the city, che si terrà a Sibari. La visita si inserisce in un piano che punta a valorizzare il settore vinicolo della regione come elemento centrale di sviluppo turistico. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato ulteriori dettagli o obiettivi specifici del progetto.

Gianmarco Mazzi, l’attuale ministro del Turismo, ha visitato lo spazio dedicato alla Calabria durante il consesso di Verona, confermando la sua imminente presenza a Sibari per l’evento Vinitaly and the city. Il vertice ministeriale ha sottolineato la necessità di puntare sulle radici storiche e culturali della regione per alimentare una crescita turistica sostenibile, con un specifico sul potenziamento dell’enoturismo come volano economico per i centri minori. Il piano per l’enoturismo tra modelli internazionali e valorizzazione territoriale. Durante la sua permanenza in Piazza dei Signori, dove lo stand calabrese è stato descritto come un punto di riferimento ben strutturato, Gianmarco Mazzi ha delineato una strategia che guarda ai grandi esempi mondiali, citando il modello operativo della California.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, il piano del Ministro: il vino guida il nuovo turismo Leggi anche: Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo. Il Cdm approva il decreto accise Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo. A breve il giuramentoAGI - Gianmarco Mazzi, attuale sottosegretario alla Cultura, è stato scelto come nuovo ministro del Turismo.