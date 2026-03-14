Calabria 2026 | 151 posti di lavoro per il turismo

In Calabria, la stagione turistica 2026 si avvicina con un piano che prevede l’apertura di tre grandi strutture ricettive, le quali hanno annunciato che svolgeranno selezioni dirette per riempire 151 posti di lavoro. Le assunzioni riguardano diverse figure professionali legate al settore dell’ospitalità e del turismo. L’obiettivo è creare nuove opportunità di impiego in vista della prossima stagione.

La stagione turistica 2026 si prepara con un piano concreto per l’occupazione. Tre grandi strutture ricettive della Calabria apriranno le selezioni dirette per coprire 151 posti di lavoro. L’iniziativa parte da marzo e coinvolge TH Resort & Spa, Serenè Resort e Valentour. La Regione ha attivato una rete operativa che collega i Centri per l’impiego alle imprese del settore. L’obiettivo è garantire una stagione d’eccellenza basata su competenze certificate e contratti regolari. I candidati potranno presentarsi in tre appuntamenti specifici distribuiti sul territorio regionale. Il calendario operativo delle selezioni dirette. Il primo appuntamento è fissato per il lunedì 16 marzo, dalle ore 9. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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