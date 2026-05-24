Nella giornata del 24 maggio 2026, le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nella sede di un partito di opposizione, utilizzando lacrimogeni. Questa azione si inserisce in un contesto di crescenti restrizioni sulle attività politiche e sulla libertà di espressione nel paese. Non sono stati resi noti dettagli specifici sull’accaduto o sulle motivazioni ufficiali dell’intervento. L’episodio si aggiunge a una serie di eventi che hanno portato a un rafforzamento delle misure di controllo da parte delle autorità nei confronti delle forze di opposizione.

Roma, 24 maggio 2026 – Si stringe sempre di più la presa di Recep Tayyip Erdogan sull’opposizione e, in generale, sul pluralismo delle forze politiche. La Turchia è in fermento: oggi centinaia di agenti in asetto antisommossa, utilizzando gas lacrimogeni, hanno fatto irruzione nella sede di Ankara del principale partito di opposizione, il Partito Popolare Repubblicano (CHP). L’operazione segue la decisione del tribunale che ne ha destituito la leadership, come hanno potuto constatare i giornalisti dell'AFP. I membri del partito e sostenitori del capo socialdemocratico, Özgür Özel, avevano tentato sin dal mattino di bloccare gli ingressi dell'edificio, sfidando l'ordinanza del tribunale emessa giovedì. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cosa sta succedendo in Turchia: la morsa di Erdogan, irruzione e lacrimogeni nella sede dell’opposizione

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