Tumori Oncologi | in Italia guarito 1 paziente su 4

Da tv2000.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, circa il 25% dei pazienti con tumore riesce a superare la malattia e considerarsi guarito. Questo dato rappresenta un miglioramento rispetto al passato, attribuito anche all'introduzione di nuovi farmaci. La percentuale si riferisce a chi ha avuto un esito positivo dopo il trattamento oncologico. I dati sono stati comunicati dagli oncologi italiani, evidenziando un trend in crescita nella percentuale di guariti.

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In Italia un paziente su 4 è riuscito a superare la malattia oncologica e può considerarsi guarito dal tumore: un trend positivo raggiunto anche grazie a nuovi farmaci. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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