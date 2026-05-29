Tumori Oncologi | in Italia guarito 1 paziente su 4

Notizia in breve

In Italia, circa il 25% dei pazienti con tumore riesce a superare la malattia e considerarsi guarito. Questo dato rappresenta un miglioramento rispetto al passato, attribuito anche all'introduzione di nuovi farmaci. La percentuale si riferisce a chi ha avuto un esito positivo dopo il trattamento oncologico. I dati sono stati comunicati dagli oncologi italiani, evidenziando un trend in crescita nella percentuale di guariti.