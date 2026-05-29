In Italia, un paziente oncologico su quattro è guarito. I dati mostrano un aumento della sopravvivenza, con miglioramenti nei trattamenti e nelle diagnosi precoci. La percentuale di persone che superano la malattia continua a crescere rispetto agli anni precedenti. Le statistiche evidenziano un trend positivo nel percorso di cura, anche se permangono sfide legate alle diagnosi e alle terapie. La situazione epidemiologica italiana si evolve con numeri che indicano progressi significativi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dati e scenario epidemiologico. In Italia il percorso di cura dei tumori sta mostrando segnali sempre più incoraggianti: oggi circa 1 paziente oncologico su 4 può essere considerato guarito, avendo recuperato un’aspettativa di vita sovrapponibile a quella della popolazione generale. Il dato è stato presentato in occasione del congresso della Società Americana di Oncologia Clinica a Chicago, dove l’Associazione Italiana di Oncologia Medica ha illustrato l’evoluzione della situazione italiana. Nel 2025 sono state stimate in Italia circa 390.000 nuove diagnosi di tumore, mentre negli Stati Uniti nel 2026 si superano i due milioni di nuovi casi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - In Italia guarito un paziente oncologico su quattro: cresce la sopravvivenza

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