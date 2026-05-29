Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia la qualità di vita dei pazienti colpiti da tumore viene misurata solo nel 34% delle Oncologie. Meno del 70% (67,9%) delle strutture può contare sull'assistenza domiciliare e solo nel 40% sono presenti coordinatori di ricerca clinica strutturati. L'oncologia nel nostro Paese vede anche progressi importanti rispetto al passato. I servizi di supporto psiconcologico sono presenti in quasi il 90% dei centri (88,5%), anche se solo il 60% è dotato di uno psicologo dedicato ai pazienti oncologici. Il 93% ha l'anatomia patologica, l'88% una nutrizione clinica di riferimento e il 72% un laboratorio di biologia molecolare diagnostica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, Aiom: "In Italia qualità di vita pazienti misurata solo nel 34% dei centri"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tumore al seno metastatico, Pfizer lancia la campagna 'La voce oltre la cura'

Notizie e thread social correlati

Forum su malattie allerghiche e respiratorie, Murzilli: "Le terapie innovative stanno migliorando la qualità di vita dei pazienti"Durante la prima giornata del Palermo Chest & Allergy Forum, che si tiene presso lo Splendid Hotel La Torre, il presidente nazionale...

Aifa e Aiom raffrozano collaborazione sui Registri di monitoraggio tumoriL'Agenzia italiana del farmaco e l'Associazione italiana di oncologia medica hanno annunciato un rafforzamento della collaborazione sui Registri di...

Temi più discussi: Fumo e tumore del polmone nelle donne: un problema in crescita; Tumore al seno metastatico: Biopsia liquida necessaria a 15.500 donne sbloccare subito 15 milioni per garantire il test a tutte le pazienti; Ricerca sul cancro, il peso delle scelte dei contribuenti; Prevenzione dei tumori nell’era dell’AI: più accesso o più confusione?.

C. Pinto (Rete Oncologica @RegioneER) racconta il capitolo dedicato a Reti Oncologiche e #PDTA: una mappatura delle esperienze e dei processi metti in atto per l'attuazione di questo snodo cruciale per l'oncologia italiana. #GNMO2026 #ROR x.com

Tumori. Stabili i numeri del cancro in Italia, nel 2024 stimati 390.100 nuovi casi. E il 50% di chi si ammala supera la malattiaCalano del 46% di morti per cancro del polmone nelle donne under 50. Dal 2006 al 2021, i decessi nei 20-49enni sono calati del 21% nelle femmine e del 28% nei maschi. A questo ha contribuito la lotta ... quotidianosanita.it

Tumori. Per la prima volta in Italia 1.134 morti in meno in un anno. Aiom: Diagnosi precoci e terapie ‘su misura’ le armi vincentiIl numero di morti registrati nel 2013 è di 176.217, in calo rispetto ai 177.351 del 2012. Passi in avanti sono stati fatti grazie anche alla definizione del profilo molecolare della malattia con test ... quotidianosanita.it