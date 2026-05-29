Tumori Aiom | In Italia qualità di vita pazienti misurata solo nel 34% dei centri

Da iltempo.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, solo il 34% delle strutture oncologiche valuta la qualità di vita dei pazienti affetti da tumore. Lo rende noto l’Associazione Italiana di Oncologia Medica.

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Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia la qualità di vita dei pazienti colpiti da tumore viene misurata solo nel 34% delle Oncologie. Meno del 70% (67,9%) delle strutture può contare sull'assistenza domiciliare e solo nel 40% sono presenti coordinatori di ricerca clinica strutturati. L'oncologia nel nostro Paese vede anche progressi importanti rispetto al passato. I servizi di supporto psiconcologico sono presenti in quasi il 90% dei centri (88,5%), anche se solo il 60% è dotato di uno psicologo dedicato ai pazienti oncologici. Il 93% ha l'anatomia patologica, l'88% una nutrizione clinica di riferimento e il 72% un laboratorio di biologia molecolare diagnostica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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