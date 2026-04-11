Forum su malattie allerghiche e respiratorie Murzilli | Le terapie innovative stanno migliorando la qualità di vita dei pazienti
Durante la prima giornata del Palermo Chest & Allergy Forum, che si tiene presso lo Splendid Hotel La Torre, il presidente nazionale dell'Associazione allergologi immunologi italiani territoriali e ha tenuto una relazione di apertura. Il convegno si concentra sulle malattie allergiche e respiratorie, con particolare attenzione alle terapie innovative. La manifestazione è presieduta dal dottor Giuseppe Valenti e coinvolge specialisti e professionisti del settore che discutono di diagnosi e trattamenti.
Nella prima giornata del convegno Palermo Chest &Allergy Forum, presieduto dal dottor Giuseppe Valenti, allo Splendid Hotel La Torre a Palermo, particolare attenzione ha destato la lectio magistralis del presidente nazionale dell'Aaito, Associazione allergologi immunologi italiani territoriali e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Giornata delle malattie neuromuscolari, a Chieti un incontro su medicina di precisione, terapie innovative e presa in caricoL’evento sabato 21 marzo con l’obiettivo di sensibilizzare e informare operatori sanitari, istituzioni, associazioni di pazienti e cittadinanza...
Malattie rare: Nicastro (Sigenp) ‘terapie per Alagille meno prurito, più qualità di vita'(Adnkronos) - “La sindrome di Alagille è una malattia genetica rara e multisistemica.