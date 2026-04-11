Forum su malattie allerghiche e respiratorie Murzilli | Le terapie innovative stanno migliorando la qualità di vita dei pazienti

Durante la prima giornata del Palermo Chest & Allergy Forum, che si tiene presso lo Splendid Hotel La Torre, il presidente nazionale dell'Associazione allergologi immunologi italiani territoriali e ha tenuto una relazione di apertura. Il convegno si concentra sulle malattie allergiche e respiratorie, con particolare attenzione alle terapie innovative. La manifestazione è presieduta dal dottor Giuseppe Valenti e coinvolge specialisti e professionisti del settore che discutono di diagnosi e trattamenti.