Aifa e Aiom raffrozano collaborazione sui Registri di monitoraggio tumori

L'Agenzia italiana del farmaco e l'Associazione italiana di oncologia medica hanno annunciato un rafforzamento della collaborazione sui Registri di monitoraggio dei tumori. La partnership mira a migliorare la raccolta e l’analisi dei dati relativi alle diagnosi e ai trattamenti oncologici. Questa iniziativa coinvolge diversi professionisti del settore sanitario e si inserisce nel quadro delle attività di sorveglianza epidemiologica e di ricerca sul cancro.

L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e l'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) comunicano la costituzione di un tavolo tecnico congiunto finalizzato al rafforzamento della collaborazione istituzionale nell'ambito dell'analisi e della valorizzazione dei dati dei Registri di monitoraggio Aifa. Del tavolo tecnico fanno parte anche la Federazione italiana dei gruppi cooperativi in oncologia (Ficog) e il Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri (Cipomo). L'iniziativa - informa una nota - si inserisce nell'ambito delle attività finalizzate a promuovere l'uso appropriato dei medicinali...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Aifa e Aiom raffrozano collaborazione sui Registri di monitoraggio tumori Notizie correlate Tumori prostata, Fondazione Aiom: “In 10 anni +55% uomini vivi dopo la diagnosi”(Adnkronos) – In 10 anni, in Italia, gli uomini vivi dopo la diagnosi di tumore della prostata sono aumentati del 55%. "Qui c’è un’incidenza dei tumori più alta". Parla il presidente dell’Associazione RegistriTERNI "Abbiamo osservato a Terni un’incidenza di tumori più alta rispetto ad altre aree: occorre capire quanto possa incidere l’esposizione a... Contenuti di approfondimento Aifa e Aiom raffrozano collaborazione sui Registri di monitoraggio tumoriL’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e l’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) comunicano la costituzione di un tavolo tecnico congiunto finalizzato al rafforzamento della collaborazione i ... adnkronos.com Farmaci: tavolo Aifa-Aiom per valorizzare dati 'real world' in oncologia(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 mag - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e l'Associazione italiana di Oncologia medica (Aiom) hanno ... ilsole24ore.com