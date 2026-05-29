Tubo staccato monossido satura la casa e uccide una famiglia | 3 indagati per la tragica morte dei Kola
Un tubo si è staccato da una caldaia, causando la fuoriuscita di monossido di carbonio nella casa. La presenza del gas ha saturato gli ambienti, provocando la morte di una famiglia composta da quattro persone. Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo in concorso. La scena è stata posta sotto sequestro e sono in corso le indagini da parte delle autorità.
Lucca, 29 maggio 2026 – Ci sono tre indagati con l' accusa di omicidio colposo in concorso per la morte della famiglia Kola, avvenuta la sera di mercoledì 4 febbraio scorso nella loro abitazione in località Rughi, nel comune di Porcari in provincia di Lucca, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da una caldaia. Il sostituto procuratore della Procura lucchese Paola Rizzo ha iscritto nel registro degli indagati le persone che, la prossima settimana, dovranno nominare un avvocato o un consulente in occasione di un accertamento tecnico irripetibile sull'impianto di riscaldamento all'origine della tragedia. La notizia è riportata oggi dal quotidiano "Il Tiirreno". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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