Tubo staccato monossido satura la casa e uccide una famiglia | 3 indagati per la tragica morte dei Kola

Notizia in breve

Un tubo si è staccato da una caldaia, causando la fuoriuscita di monossido di carbonio nella casa. La presenza del gas ha saturato gli ambienti, provocando la morte di una famiglia composta da quattro persone. Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo in concorso. La scena è stata posta sotto sequestro e sono in corso le indagini da parte delle autorità.