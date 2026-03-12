Una famiglia a San Felice a Ema è rimasta vittima di un’intossicazione da monossido di carbonio causata da un tubo della caldaia invertito. L’ingegnere Remo Vaudano, docente al Politecnico di Torino, ha condotto nuovi sopralluoghi per verificare le cause dell’incidente. Le ispezioni sono state svolte negli ambienti interessati, senza che siano state ancora rese note tutte le risultanze.

Secondo quanto emerso sarebbe stata un’inversione del tubo di aspirazione e quello di scarico della caldaia a provocare la morte da monossido di carbonio della famiglia composta dal capofamiglia Matteo, la sua compagna Alcione Margarida, entrambi 49enni, e il figlio di lui Elio di appena undici anni. Si salvò, miracolosamente, la figlia della coppia, che aveva sei anni. L’ingegnere Vaudano, per la seconda volta, avrebbe accertato, grazie a una sonda con telecamera, che il tubo del camino aspirava anziché espellere i fumi di combustione. La perizia sarà depositata nelle prossime settimane. Con l’accusa di cooperazione in omicidio colposo, la procura ha iscritto nel registro degli indagati due imprenditori e un tecnico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Famiglia uccisa da monossido a San Felice a Ema: tubo della caldaia invertito

Articoli correlati

Porcari, famiglia uccisa da monossido di carbonio: ipotesi caldaia difettosaPORCARI (LUCCA) – Un’intera famiglia sterminata dal monossido di carbonio a Porcari, in provincia di Lucca.

Famiglia uccisa dal monossido, un guasto alla caldaia possibile causa della tragedia(Adnkronos) – Tragedia nella serata di ieri, martedì 4 febbraio, poco prima delle 22, in via Galgani, nella frazione di Rughi, nel comune di Porcari,...

Approfondimenti e contenuti su San Felice

Famiglia sterminata dal monossido. La caldaia killer ai raggi X: Gas entrato da una presa d’aria sullo scannafossoIl 19 dicembre dell’anno scorso, le esalazioni di monossido di carbonio, uccisero il proprietario della villa, Matteo Racheli, 49 anni, suo figlio Elio di undici, e la sua compagna, Alcione Margarida, ... lanazione.it

Famiglia uccisa dal monossido, il fratello del padre morto: «Aiutateci a raccogliere soldi per le spese dei funerali»È un ritorno a casa silenzioso per una famiglia che a Porcari cercava il futuro e ha trovato invece un destino crudele causato da una fuga di monossido di carbonio La tragedia che ha colpito via ... leggo.it