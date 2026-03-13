Famiglia morta per il monossido di carbonio il tubo della caldaia sarebbe stato invertito

Una famiglia di San Felice a Ema è deceduta il 19 dicembre 2024 a causa di avvelenamento da monossido di carbonio. Secondo le prime verifiche, il tubo della caldaia sarebbe stato installato in modo errato, invertendo quello di aspirazione con quello di scarico. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Sarebbe stata un’inversione del tubo di aspirazione e quello di scarico della caldaia ad aver provocato la morte, per monossido di carbonio, della famiglia di San Felice a Ema il 19 dicembre 2024. È quanto emerso, e quanto riportato dall’Ansa, dai nuovi sopralluoghi eseguiti dall’ingegnere Remo Vaudano, docente del Politecnico di Torino nel corso dell’incidente probatorio disposto dal gip Sara Farini su richiesta della pm Silvia Zannini. L’ingegnere avrebbe accertato, grazie a una sonda con telecamera, che il tubo del camino aspirava anziché espellere i fumi di combustione. Con l’accusa di cooperazione in omicidio colposo, la procura ha iscritto nel registro degli indagati due imprenditori e un tecnico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Famiglia uccisa da monossido a San Felice a Ema: tubo della caldaia invertitoSecondo quanto emerso sarebbe stata un’inversione del tubo di aspirazione e quello di scarico della caldaia a provocare la morte da monossido di...

Porcari, famiglia uccisa da monossido di carbonio: ipotesi caldaia difettosaPORCARI (LUCCA) – Un’intera famiglia sterminata dal monossido di carbonio a Porcari, in provincia di Lucca.

Approfondimenti e contenuti su Famiglia morta

Temi più discussi: Famiglia uccisa sulla Collatina, convalidati i tre arresti. Fari su chi ha noleggiato l'auto; Famiglia uccisa nell'incidente sulla Collatina: oggi i funerali. Presente anche il sindaco Gualtieri; Famiglia di Roma travolta e uccisa, nell'auto una banda specializzata in furti: i tre latinos con jammer e arnesi da scasso; Famiglia morta per monossido, il perito conferma: Invertiti il tubo di aspirazione e di scarico.

Roma, ladri in fuga dalla polizia provocano incidente. Tre morti, distrutta una famigliaPatrizia Capraro, Giovanni Battista Ardovini e Alessio Ardovini sono morti nella notte. I fuggitivi sono stati poi arrestati. Uno è stato portato in carcere, gli altri due piantonati in ospedale. La t ... romatoday.it

Enrica Bonaccorti, come è morta: le ultime ore e l'abbraccio finale della famigliaEnrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni: le ultime ore e l'abbraccio finale della famiglia. Lo apprende l'Adnkrons. msn.com

Secondo il genetista della famiglia Poggi, Marzio Capra, non si saprà mai con certezza l’ora esatta in cui è morta Chiara Poggi, almeno scientificamente parlando. Il motivo: - facebook.com facebook