Donald Trump ha affermato che qualsiasi accordo con l’Iran sarà possibile solo se risulterà vantaggioso per gli Stati Uniti. La dichiarazione si inserisce nel contesto di crescenti pressioni sui negoziati tra Washington e Teheran. Nessuna altra informazione o dettaglio sulle condizioni dell’eventuale accordo è stata resa nota.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cresce la pressione sui negoziati tra Washington e Teheran Donald Trump ha dichiarato che un eventuale accordo con l’Iran sarà possibile solo se considerato realmente favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Le sue parole arrivano in un momento particolarmente delicato, mentre i colloqui diplomatici tra Washington e Teheran proseguono e restano alte le tensioni militari nell’area del Golfo. Le condizioni poste dall’ex presidente Usa Nel corso di un’intervista rilasciata a Fox News, che verrà trasmessa nel fine settimana, Trump ha spiegato che gli Stati Uniti non accetteranno compromessi ritenuti svantaggiosi. Secondo l’ex presidente, infatti, la possibilità di interrompere nuovamente il dialogo resterebbe concreta nel caso in cui non si raggiungesse un’intesa soddisfacente per Washington. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump: “Un accordo con l’Iran dovrà essere vantaggioso per gli Stati Uniti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lultimatum di Trump allIran: Accordo o distruggiamo lintero paese in una notte

Notizie e thread social correlati

Vance: 'Gli Stati Uniti non hanno raggiunto un accordo con l'Iran'Il vicepresidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno concluso un accordo con l'Iran.

Gli Stati Uniti bloccano l’invio per posta della pillola per l’aborto: dovrà essere somministrata solo in clinicaUna corte di appello federale negli Stati Uniti ha deciso di limitare l’invio postale del farmaco mifepristone, uno dei più usati per l’aborto.

Temi più discussi: Iran, Trump punta sugli Accordi di Abramo; Stangata schivata: l'Ue trova l'accordo per i dazi con gli Usa; UE approva accordo commerciale con gli Stati Uniti nonostante l'incertezza nei rapporti USA-UE; Ue, approvato l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti.

L’ #Iran e gli #StatiUniti hanno raggiunto un accordo ma serve il via libera finale di Donald Trump. Lo afferma il giornalista di #Axios Barak Ravid su X. Secondo Axios, citando alcune fonti, il presidente Usa ha chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed x.com

Trump torna negli Stati Uniti dalla Cina con pressioni per l'aumento dell'inflazione reddit

Gli Stati Uniti dicono di essere vicini a un accordo con l’IranSabato sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto dichiarazioni molto fiduciose sulle trattative con l’Iran per mettere fine alla guerra, sostenendo che un accordo di pace sia stato i ... ilpost.it

Trump: 'Pronto l'accordo con Iran, Hormuz verrà aperto'. Ma i media iraniani frenanoUn accordo è stato ampiamente negoziato, in attesa di finalizzazione, tra gli Stati Uniti d'America, la Repubblica Islamica dell'Iran e i vari altri Paesi.... Gli aspetti finali e i dettagli dell'acc ... ansa.it