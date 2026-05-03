Una corte di appello federale negli Stati Uniti ha deciso di limitare l’invio postale del farmaco mifepristone, uno dei più usati per l’aborto. Ora il medicinale potrà essere somministrato solo in clinica, escludendo la possibilità di riceverlo tramite spedizione. La decisione modifica le modalità di accesso al farmaco, che in precedenza poteva essere inviato per posta. La sentenza riguarda le normative sulla distribuzione di questo tipo di farmaci nel paese.

Negli Stati Uniti una corte di appello federale ha ridotto le modalità di accesso a uno dei farmaci più comuni per l’aborto, il mifepristone. La sentenza vieta di prescriverlo tramite la telemedicina e di riceverlo per posta, la modalità più usata dalle donne che vogliono interrompere una gravidanza nei 13 stati dove abortire è quasi completamente illegale, e in generale sempre più usata in tutto il paese. Per via di quest’ultima sentenza il farmaco potrà essere consegnato soltanto di persona e in clinica, con una riduzione quindi delle modalità di distribuzione definite dalla Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia governativa di regolamentazione dei farmaci e del cibo negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti bloccano l’invio per posta della pillola per l’aborto: dovrà essere somministrata solo in clinica

Notizie correlate

Carlo III negli Stati Uniti: la posta in gioco della visita tra rischi e opportunità(Adnkronos) – "Alti rischi, con una posta in gioco elevata e grandi opportunità".

Gli Stati Uniti colpiscono e bloccano una nave mercantile iraniana, Teheran promette una risposta molto prestoGli Stati Uniti colpiscono e bloccano una nave mercantile iraniana a 24 ore dalla fine della tregua che scade il 21 aprile: il rischio di una ripresa...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Trump alza i dazi sulle auto Ue al 25%, Bruxelles: Inaccettabile; La vendetta del Pentagono: punire Spagna e Inghilterra; Perché gli editori bloccano l’IA dall’accesso agli archivi online; Trump: Teheran ci ha detto che è al collasso, chiedono apertura di Hormuz.

Gli Stati Uniti bloccano l’invio per posta della pillola per l’aborto: dovrà essere somministrata solo in clinicaNegli Stati Uniti una corte di appello federale ha ridotto le modalità di accesso a uno ... msn.com

Merz: Usa umiliati dall’Iran: negoziati sul nucleare bloccatiIl cancelliere tedesco contro Trump e Israele: «Sono entrati in guerra senza una strategia e non hanno strategia nelle trattative, l’Europa vuole una soluzione diplomatica» ... ilsole24ore.com

Si incrinano i rapporti tra Washington e Berlino. Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro di 5mila soldati americani dalla Germania nei prossimi 6-12 mesi, con una mossa che secondo alcuni analisti potrebbe rappresentare il primo tassello di un domino che ridi - facebook.com facebook

Una speranza per la Pace Gli Stati Uniti confermano il ritiro di 5.000 soldati Usa dalla Germania Speriamo che non sia solo un annuncio e che presto anche l’Italia sia liberata dalla scomoda presenza USA che fa del nostro Paese un bersaglio L’Osservatore R x.com