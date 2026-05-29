Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’accordo con l’Iran sarà firmato solo se sarà favorevole agli Stati Uniti. Ha aggiunto che, in assenza di condizioni soddisfacenti, gli Stati Uniti riprenderanno le ostilità. La posizione americana rimane ferma e non si sono registrati cambiamenti nelle negoziazioni in corso con Teheran. Non sono stati forniti dettagli sui termini specifici dell’intesa o sui prossimi passi.

Il presidente americano mantiene una linea dura nei negoziati con Teheran: “In caso contrario riprenderemmo le ostilità”. Vance conferma progressi sul memorandum per estendere la tregua Donald Trump torna a dettare le condizioni per un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, ribadendo che qualsiasi intesa dovrà essere pienamente vantaggiosa per Washington. In un’intervista rilasciata a Fox e che andrà in onda nel fine settimana, il presidente americano ha spiegato che il dialogo con Teheran dipenderà esclusivamente dalla capacità dei negoziatori di raggiungere un’intesa considerata soddisfacente dagli Stati Uniti. “Un accordo che non ci sarebbe favorevole è la linea che ci spingerebbe a riprendere le ostilità”, ha dichiarato Trump, sottolineando tuttavia le capacità degli interlocutori iraniani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump sull’intesa con l’Iran: “Accordo solo se favorevole agli Stati Uniti”

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Trump updates cabinet on Iran peace negotiations

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