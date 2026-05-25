Alcuni senatori repubblicani negli Stati Uniti hanno criticato duramente l’accordo con l’Iran, sostenendo che l’amministrazione Trump sia troppo conciliante. La loro posizione si oppone alle valutazioni positive di altri membri del partito. La discussione si concentra sulla linea diplomatica e sulla gestione delle relazioni con Teheran. La questione viene affrontata in Parlamento, con interventi che evidenziano divisioni tra i senatori repubblicani.

Durante il fine settimana il presidente statunitense Donald Trump ha detto ripetutamente che Stati Uniti e Iran sono vicini a stringere un accordo: diversi senatori e politici del Partito Repubblicano questa prospettiva. Hanno accusato Trump di essere troppo conciliante con il regime e di star cedendo su questioni fondamentali, per esempio rimandando le discussioni sul programma nucleare iraniano, pur di raggiungere un accordo. Il testo dell’accordo non è stato reso noto dall’amministrazione Trump o dall’Iran, ma secondo quanto riferito da diversi quotidiani statunitensi porterebbe alla immediata riapertura dello stretto di Hormuz e prolungherebbe l’attuale cessate il fuoco per altri 60 giorni per trovare un secondo accordo sul futuro del programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Negli Stati Uniti anche i Repubblicani sono scettici sull’accordo con l’Iran

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Sondaggi SHOCK dagli USA: I Repubblicani sono sotto nelle loro Roccaforti!!!

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