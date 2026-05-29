Gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente il blocco allo stretto di Hormuz. La mossa arriva in un momento di tensioni tra Washington e Teheran, che viene chiesto di rinunciare al programma nucleare. Sono ancora da chiarire le modalità per l’estrazione del materiale nucleare sepolto e le condizioni necessarie affinché l’Iran rimuova le mine sottomarine presenti nell’area. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle parti coinvolte.

? Domande chiave Come faranno USA e Cina a estrarre il materiale nucleare sepolto?. Quali condizioni deve rispettare l'Iran per la rimozione delle mine sottomarine?. Perché Washington ha escluso qualsiasi pagamento per le operazioni di recupero?. Chi monitorerà tecnicamente la distruzione della polvere nucleare arricchita?.? In Breve Iran deve rimuovere mine subacquee per garantire traffico marittimo senza pedaggi nello stretto.. USA e Cina coordineranno con AIEA distruzione materiale nucleare sepolto dopo attacchi B2.. Operazioni di recupero materiale arricchito avverranno senza scambi monetari immediati con Teheran.. Vertice nella Situation Room segue attacchi con bombardieri B2 avvenuti undici mesi fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump sospende il blocco a Hormuz: l’Iran deve rinunciare al nucleare

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Trump sospende l'attacco all'Iran, tutte le minacce poi ritirate - Agorà 19/05/2026

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