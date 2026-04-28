Il governo iraniano ha avanzato una proposta agli Stati Uniti, chiedendo la revoca delle sanzioni e l'apertura a negoziati sui programmi nucleari. La proposta è arrivata in un momento di tensione tra le due nazioni, con Teheran che ha anche richiamato la fine delle restrizioni economiche. Gli Stati Uniti, secondo quanto riferito, sono ancora indecisi e si vocifera che il presidente sia orientato a rifiutare l'offerta. La regione del Golfo Persico rimane in uno stato di alta allerta.

L’equilibrio tra guerra e diplomazia resta estremamente fragile nel confronto tra Stati Uniti e Iran. Nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, torna al centro la partita dei negoziati, con Teheran che ha messo sul tavolo una nuova proposta per riaprire il dialogo: stop al blocco navale americano e riattivazione dello Stretto di Hormuz, rinviando a una fase successiva il nodo più delicato, quello del programma nucleare. Una linea che, secondo le anticipazioni della Cnn, non convince la Casa Bianca, con Donald Trump orientato a respingere l’offerta. In questo scenario incerto, tra aperture tattiche e chiusure politiche, ogni sviluppo può cambiare gli equilibri sul campo e al tavolo negoziale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, nuova proposta agli Usa tra Hormuz e nucleare: Trump verso il no. Teheran: “Togliete il blocco e trattiamo”

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