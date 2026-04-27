Trump riunisce i suoi nella situation room per fare il punto sull’Iran Da Teheran una proposta agli Usa per riaprire lo Stretto di Hormuz – La diretta

Nel 59esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, Teheran ha inviato una proposta agli Stati Uniti per riaprire lo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, il leader americano ha convocato i suoi collaboratori nella sala di crisi per discutere della situazione in Iran. La proposta da parte di Teheran arriva in un momento di tensione crescente e di attività diplomatica tra le parti coinvolte nel conflitto.

Nel 59esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Teheran ha presentato agli Stati Uniti una proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz. La fine del blocco sarebbe decisa prima degli altri negoziati su nucleare e missili. E questo potrebbe non piacere a Donald Trump, che perderebbe così il punto più importante del suo potere negoziale. Intanto il ministro degli Esteri iraniano Araghchi è in Russia, dove sta incontrando Vladimir Putin. E il prezzo del petrolio torna a salire di circa il 2%. Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe tenere oggi 27 aprile un incontro sull’Iran con i suoi principali collaboratori per la sicurezza nazionale e la politica estera per «discutere dello stallo nei negoziati e dei possibili prossimi passi».🔗 Leggi su Open.online

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Iran: Apriamo lo Stretto per tutta la durata della tregua in Libano. Trump: La Nato stia alla larga da Hormuz; Trump attacca su Hormuz, Mattarella contro la legge del più forte; La soluzione europea per Hormuz, arriva il vertice senza gli Usa; Medio Oriente, tregua tra Israele e Libano, l’Iran riapre Hormuz.

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