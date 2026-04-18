La regione di Hormuz si trova al centro di una crescente tensione internazionale che rischia di sfociare in un conflitto armato. In un momento di alta allerta, si è appreso che un ex presidente statunitense si trovava nella sala di crisi della Casa Bianca, dove ha dichiarato che senza una svolta la guerra potrebbe riprendere. La situazione resta molto delicata e la comunità internazionale monitora attentamente gli sviluppi.

Hormuz torna a a essere l’epicentro di una crisi globale che minaccia di sfociare in un conflitto aperto. Questa mattina, il Presidente statunitense Donald Trump ha convocato d’urgenza una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per discutere i nuovi sviluppi nell'area. Secondo quanto riportato dal portale Axios, che cita due alti funzionari americani, la situazione sarebbe estremamente fluida e pericolosa. Uno dei funzionari ha avvertito che, in assenza di una svolta diplomatica o tattica immediata, «la guerra potrebbe riprendere nei prossimi giorni». La tensione nello scacchiere mediorientale sembra aver raggiunto il punto di non ritorno, mettendo in allarme le cancellerie internazionali.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hormuz al centro della crisi, Trump nella Situation Room: "Senza svolta la guerra riprende"

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