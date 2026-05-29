«Insieme al collega avvocato e difensore dei diritti umani Mario Serrato, abbiamo presentato una denuncia penale in Colombia contro Juan Orlando Hernández, l’ex presidente honduregno condannato a 45 anni di carcere per traffico di droga e graziato da Donald Trump, nell’ambito dello scandalo Hondurasgate e in relazione ad attività illecite e criminali nel Paese». È con questo annuncio del giurista colombiano Luis Guillermo Pérez Casas, storico difensore dei diritti umani, che lo scandalo incentrato su una rete di corruzione e manipolazione mediatica — tesa a destabilizzare i governi progressisti dell’America Latina — passa dal terreno mediatico a quello giudiziario. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump, Milei, Hernandez e il piano per “estirpare la sinistra come un cancro»: l’Hondurasgate finisce in tribunale

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