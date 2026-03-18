I giudici un cancro da estirpare? Il senatore Zaffini ha dato fiato agli umori che sente in casa

Il senatore Franco Zaffini, membro di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Sanità del Senato, ha espresso pubblicamente l’opinione che alcuni giudici costituiscano un problema da eliminare. Durante un intervento, ha invitato i suoi sostenitori a votare Sì su questa posizione, definendo i giudici come un “cancro da estirpare”. Le sue parole hanno suscitato attenzione e reazioni nel panorama politico italiano.

Il senatore Franco Zaffini, Fratelli d’Italia, presidente della commissione Sanità del Senato, ha invitato a votare Sì perché i giudici sarebbero un cancro da estirpare. Non si tratta di un lapsus, ma della ovvia prosecuzione di una campagna fondata su volgarità, falsificazioni, delegittimazione di tutto l’ordinamento giudiziario, senza eccezione lacuna, senza distinzione tra i colori delle toghe; del resto persino i post fascisti sanno benissimo che la maggioranza dei giudici non ha votato per le toghe rosse, ma proprio per le toghe nere. Loro non odiano i giudici “comunisti”, ma chiunque voglia svolgere la propria funzione nel rispetto della legalità e della Costituzione repubblicana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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