Un'inchiesta giornalistica ha portato alla luce presunti piani che coinvolgerebbero l'ex presidente di uno Stato centroamericano, sostenuto da ambienti israeliani e dagli Stati Uniti, per tornare in carica dopo essere stato rimosso. Secondo quanto riportato, ci sarebbero accordi e strategie volte a facilitare il suo ritorno alla guida del paese, coinvolgendo anche decisioni sulla grazia e altri interventi politici. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale e sollevato interrogativi sulle influenze straniere nella politica locale.

Non solo la grazia, ma anche il ritorno alla presidenza. Ambienti israeliani – con il supporto Usa – preparano il terreno per il secondo mandato dell’ex-presidente Juan Orlando Hernández, classe 1968, già condannato a New York (45 anni per narcotraffico e possesso d’armi) e beneficiario della grazia di Donald Trump il 28 novembre 2025, poche ore prima delle controverse elezioni presidenziali a Tegucigalpa. “È stato trattato in modo severo e ingiusto”, scriveva Trump sui social, annunciando il sostegno al conservatore e ora presidente Nasry Asfura. “Io voglio pensare che lei non mi farà da parte perché, grazie a me, lei è seduto su quella...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’inchiesta giornalistica Hondurasgate: “Trump e Israele vogliono riportare al potere l’ex presidente Hernández”

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