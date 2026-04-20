Secondo fonti riservate, il presidente degli Stati Uniti avrebbe programmato un viaggio a Islamabad entro il 24 aprile. L’obiettivo sarebbe quello di firmare un accordo con l’Iran, anche se non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui contenuti dell’intesa. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo alla visita o sulle prossime mosse diplomatiche in questa direzione.

Secondo fonti riservate, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe pianificando di recarsi personalmente a Islamabad entro giovedì 24 aprile per firmare un accordo con la Repubblica Islamica dell’Iran. L’intesa, che sarebbe già stata negoziata nelle sue linee fondamentali attraverso canali riservati, prevedrebbe due pilastri: uno stop decennale al programma nucleare iraniano e un meccanismo di divisione dei proventi del transito commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz tra Washington e Teheran. Se confermato, si tratterebbe del colpo di scena più clamoroso dall’inizio della guerra Iran-Usa, il 28 febbraio scorso. Le stesse fonti indicano che Trump intenderebbe intestarsi personalmente il merito dell’accordo prima che la notizia trapeli attraverso altri canali.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump pronto a volare a Islamabad per firmare l’accordo con l’Iran?

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