Trump Indecisione finale fumata nera dopo la situation room E l’Iran frena | Hormuz è nostro

Dopo una riunione duranta diverse ore, Donald Trump non ha preso una decisione definitiva riguardo alla situazione con l’Iran. La fumata nera è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle decisioni discusse. Nel frattempo, l’Iran ha affermato che lo stretto di Hormuz è sotto il proprio controllo e ha frenato eventuali azioni esterne. La discussione si è concentrata sulle possibili risposte alle tensioni nella regione senza che siano state annunciate misure concrete.

Roma, 30 maggio 2026 – Donald Trump ha riunito i suoi consiglieri nella Situation Room per la “decisione finale” sull’Iran. Ma dopo due ore di riunione la decisione non è stata presa. L’amministrazione ritiene di essere vicina a un accordo ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, fra cui lo sblocco dei fondi iraniani, riporta il New York Times. Dopo tre mesi di guerra e trattative serrate, il presidente degli Stati Uniti deve scegliere se accettare il memorandum of understanding raggiunto dai suoi negoziatori: la cosiddetta “Dichiarazione di Islamabad ”. I mercati scommettono sul via libera: le Borse avanzano e il petrolio scende intorno ai 90 dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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