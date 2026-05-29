Il presidente degli Stati Uniti ha convocato la Situation Room annunciando che prenderà una decisione definitiva su questioni legate all’Iran. Le richieste includono il blocco del programma nucleare, la distruzione dell’uranio arricchito e la riapertura immediata delle rotte marittime nello Stretto di Hormuz. Le decisioni riguardano anche la gestione delle tensioni sulla regione e il controllo delle attività iraniane nel settore marittimo. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui contenuti specifici della decisione sono stati forniti.

Dal nucleare allo Stretto di Hormuz, il presidente americano detta le condizioni all'Iran: stop all’atomica, distruzione dell’uranio arricchito e riapertura immediata delle rotte marittime Il presidente americanoDonaldTrumptorna ad alzare la pressione su Teheran e annuncia una riunione nellaSituation Room della Casa Biancaper prendere una “decisione definitiva” sull’Iran. L’annuncio è arrivato attraverso una lunga serie di messaggi pubblicati suTruth Social, nei quali il presidente americano ha ribadito le condizioni che Washington considera imprescindibili per un eventuale accordo con la Repubblica islamica. “L’Iran deve accettare che non avrà mai un’arma nucleare o una bomba“, ha scritto Trump, indicando come priorità assoluta larinuncia definitiva di Teheran al programma atomico militare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump convoca la Situation Room: ‘Prenderò una decisione definitiva’

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Trump Calls Emergency Situation Room Meeting on Iran

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