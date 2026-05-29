Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato tramite il suo account social che il blocco navale nello Stretto di Hormuz sarà revocato. Ha anche affermato che le navi ferme possono tornare a casa. La comunicazione è stata pubblicata senza ulteriori dettagli o spiegazioni ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Annuncio dal social del presidente. Dal suo social, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il blocco navale nello Stretto di Hormuz verrà revocato. Secondo il messaggio, le imbarcazioni rimaste ferme nell’area a causa dell’operazione militare potranno ora riprendere la navigazione e rientrare nei propri Paesi d’origine. Le parole rivolte agli equipaggi. Nel suo intervento, Trump ha rivolto anche un messaggio diretto agli equipaggi delle navi coinvolte, affermando: “Salutate le vostre famiglie da parte mia”. Ha poi aggiunto un riferimento personale ai familiari dei marinai, citando coniugi, genitori e parenti, e definendosi ancora una volta come il loro “presidente preferito”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump: “Il blocco sarà revocato, le navi ferme possono tornare a casa”

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