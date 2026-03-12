Le rotte marittime verso il Golfo Persico sono attualmente bloccate, con più di 3.000 navi ferme nel tratto di mare che collega il Medio Oriente all’Europa. La situazione interessa anche il Veneto, dove molte attività legate al trasporto marittimo stanno subendo ripercussioni significative. La crisi ha portato a una sospensione temporanea delle operazioni di molte compagnie e a un rallentamento delle consegne.

Le rotte marittime verso il Golfo Persico si trovano oggi in una fase di blocco critico, con oltre 3.000 navi bloccate all’interno dello stretto di Hormuz e circa 500 unità che tentano l’ingresso dall’esterno. La situazione ha generato la cancellazione di centinaia di percorsi commerciali, impattando direttamente l’intera catena logistica globale e mettendo a rischio la sicurezza degli equipaggi. Zanetti, presidente di Confitarma, sottolinea come le tensioni geopolitiche delle ultime settimane abbiano reso l’attività del settore fortemente condizionata dalla crisi in corso. Il dato strutturale rimane fondamentale: l’80% delle merci mondiali viaggia via mare, rendendo ogni interruzione nello Stretto di Hormuz un evento sistemico per l’economia globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco Hormuz: 3.000 navi ferme, il Veneto in crisi

Articoli correlati

Petrolio, si teme una crisi. Centinaia di navi ferme nello stretto di Hormuz. “Il blocco? Sarebbe un cataclisma”Roma, 1 marzo 2026 - Ora gli occhi sono puntati (anche) sui mercati finanziari e sul petrolio.

Crisi nello Stretto di Hormuz: oltre 1.100 navi ferme nel Golfo Persico e mercati energetici mondiali sotto pressioneABBONATI A DAYITALIANEWS Lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo, è diventato il centro di una crisi che rischia di...

Tutto quello che riguarda Blocco Hormuz

Temi più discussi: Perché lo Stretto di Hormuz è così importante per l'economia globale; Il blocco sullo Stretto delle rotte del petrolio: l’incubo per l’economia; La crisi di Hormuz rafforza gli Stati Uniti e lascia l’Europa ancora più esposta alla volatilità; Perché non è facile chiudere lo stretto di Hormuz?.

Per superare il blocco dello Stretto di Hormuz, l'Iraq cerca vie alternative per esportare il petrolioL'Iraq è un membro fondatore dell'OPEC, le vendite di greggio rappresentano il 90% delle sue entrate. Lo strangolamento della navigazione di petroliere e metaniere nello Stretto di Hormuz è una minacc ... msn.com

Il blocco dello Stretto di Hormuz può far crescere i costi non solo dell'enerigaIl regime iraniano ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz e ha minacciato di prendere di mira le navi che tentano di attraversare lo stretto. salute.aduc.it

Vertice in videocollegamento per i leader del #G7, che hanno concordato le linee guida sulla crisi in #Medioriente. "Il blocco di Hormuz non giustifica la revoca delle sanzioni alla Russia", ha ribadito il presidente francese #Macron - facebook.com facebook

Non passa solo il petrolio: lo #Stretto di #Hormuz, corridoio strategico tra il Golfo Persico e l’Oceano Indiano, è diventato il punto più vulnerabile per fertilizzanti, gas e materie prime critiche. Un blocco prolungato rischia di far lievitare i prezzi e rallentare la prod x.com