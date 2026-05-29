Un sondaggio mostra un livello di approvazione del 34% per l'ex presidente. Il Partito Repubblicano, comunque, rimane sotto l'influenza del movimento MAGA. Sono stati segnalati alcuni parlamentari repubblicani che hanno perso le primarie a causa di dissenso con le posizioni del partito. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei candidati sconfitti o sulle ragioni specifiche delle sconfitte.

? Domande chiave Come può il GOP mantenere il potere con un'approvazione al 34%?. Chi sono i parlamentari repubblicani che hanno perso le primarie per dissenso?. Perché la sostituzione dei moderati rischia di paralizzare l'agenda legislativa?. Quali conseguenze avrà la fedeltà MAGA sulla politica estera verso l'Iran?.? In Breve Ken Paxton vince le primarie in Texas contro John Cornyn con 28 punti di scarto.. Ed Gallrein sconfigge Thomas Massie in Kentucky con spese elettorali da 33 milioni di dollari.. Bill Cassidy arriva terzo in Louisiana dopo il voto al secondo impeachment del 6 gennaio.. Trump minaccia attacchi ai siti nucleari iraniani di Fordow, Natanz ed Esfahan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump: approvazione al 34%, ma il GOP resta sotto il controllo MAGA

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Trump Calls for Republicans to Seize Control of Elections

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