Trump ha dichiarato che un accordo è vicino, mentre Teheran afferma che lo Stretto di Hormuz rimane sotto il proprio controllo. La riapertura graduale dello stretto coincide con un allentamento delle restrizioni americane sui porti iraniani. La comunicazione avviene mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran si mantengono alte. Nessuna delle parti ha confermato dettagli specifici sull’intesa. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

La riapertura graduale dello Stretto di Hormuz e l’allentamento dell’assedio americano ai porti iraniani. Un progressivo sblocco dei beni di Teheran congelati all’estero e la riduzione di alcune sanzioni. Un impegno per discutere della diluizione dell’uranio arricchito e il trasferimento delle scorte in un altro Paese. E infine, la proroga della tregua per altri 60 giorni. Un arco temporale che servirà a gettare le basi per l’accordo di pace definitivo: quello che dovrebbe includere il programma nucleare iraniano. Sono queste le basi del memorandum d’intesa su cui Donald Trump e i vertici iraniani stanno discutendo nelle ultime ore. Il presidente degli Stati Uniti ci sta riflettendo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, l'annuncio di Trump: «Accordo a un passo». Ma Teheran: lo Stretto resta sotto il nostro controllo

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Trump: accordo duraturo con Iran, pressione Usa resta alta - 1mattina News 24/04/2026

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