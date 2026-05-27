Il presidente continua a mantenere un forte controllo sui repubblicani, anche se il suo consenso non è elevato. Nel frattempo, il papa pubblica una nuova enciclica dedicata all’intelligenza artificiale. La situazione politica interna rimane stabile, con il leader del partito che mantiene la predominanza tra i membri repubblicani. La pubblicazione dell’enciclica rappresenta un intervento della Chiesa su temi tecnologici e morali, senza coinvolgimento diretto nelle dinamiche politiche.

Nonostante il gradimento non eccezionale, la presa del Presidente sui repubblicani resta salda, mentre Leone 14° pubblica la sua enciclica sull’IA. Sette psicologi non riescono a ottenere giustizia, dopo essere stati sospesi durante il Covid e non aver potuto esercitare l’attività nemmeno da remoto con i mezzi della telecomunicazione, in quanto non vaccinati. Avevano presentato ricorso, contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato le loro richieste di annullare, o dichiarare illegittimi, i provvedimenti disposti dall’Ordine degli psicologi della Lombardia, ma in Appello le loro domande non sono ritenute degne di passare al vaglio della Consulta. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - FrontPage | Trump ancora in controllo del Gop

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Markwayne Mullin confirmed to replace Kristi Noem as DHS chief

Notizie e thread social correlati

Trump interroga gli ospiti: Vance o Rubio per il futuro del GOP?Durante un evento, l'ex presidente ha rivolto alcune domande agli ospiti, chiedendo loro di scegliere tra Vance e Rubio come possibile futuro del GOP.

FrontPage | Iran, Trump e alleati divisiAl centro delle notizie ci sono le tensioni nel Golfo, con il blocco dello Stretto di Hormuz che coinvolge gli alleati e le loro posizioni sulle...

Argomenti più discussi: FrontPage | OpenAI batte Musk, Trump perde quota e Xi si prende la scena; Trump ottimista sulla pace con l’Iran; FrontPage | OpenAI batte Musk Trump perde quota e Xi si prende la scena; Trump non accetterà un accordo che rafforzi il nucleare iraniano.

Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #25maggio: #giovani, qualità della vita al top a Bolzano. Usa-Iran, intesa pronta ma slitta la firma; #Trump: niente fretta. #Orsini: energia prioritaria, politiche industriali europee. #buonalettura #primapagina x.com