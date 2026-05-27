FrontPage | Trump ancora in controllo del Gop

Da laverita.info 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il presidente continua a mantenere un forte controllo sui repubblicani, anche se il suo consenso non è elevato. Nel frattempo, il papa pubblica una nuova enciclica dedicata all’intelligenza artificiale. La situazione politica interna rimane stabile, con il leader del partito che mantiene la predominanza tra i membri repubblicani. La pubblicazione dell’enciclica rappresenta un intervento della Chiesa su temi tecnologici e morali, senza coinvolgimento diretto nelle dinamiche politiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nonostante il gradimento non eccezionale, la presa del Presidente sui repubblicani resta salda, mentre Leone 14° pubblica la sua enciclica sull’IA. Sette psicologi non riescono a ottenere giustizia, dopo essere stati sospesi durante il Covid e non aver potuto esercitare l’attività nemmeno da remoto con i mezzi della telecomunicazione, in quanto non vaccinati. Avevano presentato ricorso, contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato le loro richieste di annullare, o dichiarare illegittimi, i provvedimenti disposti dall’Ordine degli psicologi della Lombardia, ma in Appello le loro domande non sono ritenute degne di passare al vaglio della Consulta. 🔗 Leggi su Laverita.info

frontpage trump ancora in controllo del gop
© Laverita.info - FrontPage | Trump ancora in controllo del Gop
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Markwayne Mullin confirmed to replace Kristi Noem as DHS chief

Video Markwayne Mullin confirmed to replace Kristi Noem as DHS chief

Notizie e thread social correlati

Trump interroga gli ospiti: Vance o Rubio per il futuro del GOP?Durante un evento, l'ex presidente ha rivolto alcune domande agli ospiti, chiedendo loro di scegliere tra Vance e Rubio come possibile futuro del GOP.

FrontPage | Iran, Trump e alleati divisiAl centro delle notizie ci sono le tensioni nel Golfo, con il blocco dello Stretto di Hormuz che coinvolge gli alleati e le loro posizioni sulle...

Argomenti più discussi: FrontPage | OpenAI batte Musk, Trump perde quota e Xi si prende la scena; Trump ottimista sulla pace con l’Iran; FrontPage | OpenAI batte Musk Trump perde quota e Xi si prende la scena; Trump non accetterà un accordo che rafforzi il nucleare iraniano.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web