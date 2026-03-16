Truffe telefoniche boom di chiamate in Italia | cosa fare e i prefissi da evitare
In Italia si registra un aumento consistente di chiamate truffaldine provenienti da numeri sconosciuti. Le autorità segnalano un incremento delle telefonate fraudolente, spesso caratterizzate da prefissi sospetti o da richieste di informazioni personali. Le persone sono invitate a prestare attenzione e a evitare di rispondere o condividere dati sensibili con numeri non verificati. Sono stati identificati alcuni prefissi da evitare per non cadere nelle trappole.
(Adnkronos) – Torna l'allarme truffe telefoniche in Italia. Nonostante le misure introdotte per contrastare le chiamate indesiderate e il telemarketing molesto, sempre più persone hanno ripreso, dopo un iniziale periodo di stasi, a ricevere chiamate e messaggi che nascondono vere e proprie truffe telefoniche o spam. Il fenomeno è ripreso con forza nelle ultime settimane,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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