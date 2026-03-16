Truffe telefoniche boom di chiamate in Italia | cosa fare e i prefissi da evitare

In Italia si registra un aumento consistente di chiamate truffaldine provenienti da numeri sconosciuti. Le autorità segnalano un incremento delle telefonate fraudolente, spesso caratterizzate da prefissi sospetti o da richieste di informazioni personali. Le persone sono invitate a prestare attenzione e a evitare di rispondere o condividere dati sensibili con numeri non verificati. Sono stati identificati alcuni prefissi da evitare per non cadere nelle trappole.