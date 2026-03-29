Negli ultimi anni, sono aumentate le segnalazioni di truffe telefoniche legate a numeri sconosciuti. Gli esperti hanno pubblicato una lista di prefissi e numeri da evitare, in modo da proteggere gli utenti da frodi e tentativi di inganno. Lo smartphone, utilizzato quotidianamente, si rivela spesso un mezzo attraverso il quale i truffatori cercano di entrare in contatto con le potenziali vittime.

Lo smartphone, compagno inseparabile delle nostre giornate, è diventato anche il cavallo di Troia preferito dai truffatori del nuovo millennio. Mentre scorri le notifiche, controlla i messaggi o semplicemente tieni il telefono in tasca, qualcuno dall’altra parte del mondo potrebbe già aver pianificato il prossimo tentativo di svuotarti il conto. E tutto può partire da un semplice squillo. Nelle ultime settimane del 2026, l’allarme è tornato a suonare forte in tutta Italia. Dopo un breve periodo di tregua, durante il quale sembrava che le misure di contrasto al telemarketing molesto stessero funzionando, le truffe telefoniche hanno ripreso vigore con tattiche ancora più sofisticate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Questi prefissi nascondono truffe telefoniche: gli esperti forniscono la lista completa dei numeri da evitare

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Una raccolta di contenuti su prefissi nascondono

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