Un uomo straniero è stato arrestato a Lucca per aver truffato un’anziana, sottraendole gioielli per un valore di oltre 12 mila euro. L’arresto è avvenuto in stazione, dove è stato catturato in extremis. La vittima aveva creduto di interagire con un falso poliziotto, che aveva messo a segno il colpo. La polizia ha recuperato i gioielli e ha portato a termine l’arresto.

Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato a Lucca, dove un cittadino straniero classe 1997 è stato fermato con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana residente. L’uomo è stato bloccato mentre tentava di lasciare la città, dopo aver sottratto gioielli e orologi con la tecnica della cosiddetta “truffa del finto appartenente alle forze dell’ordine”. L’intervento della Polizia e l’arresto Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Sala Operativa, che ha permesso agli agenti di agire tempestivamente e di fermare il presunto autore del reato prima che riuscisse a far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Finto poliziotto mette a segno a Lucca un colpo da oltre 12mila euro, catturato in stazione in extremis

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