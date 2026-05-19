Un uomo ha truffato un’anziana di Monza, facendo credere di essere un carabiniere e rubandole circa 20.000 euro in gioielli. La vicenda si è svolta lo scorso 19 maggio, quando l’uomo ha avvicinato la donna fingendo di essere un ufficiale delle forze dell’ordine. La truffa ha coinvolto anche la presenza di un’auto con targa familiare, che sarebbe stata vista nelle vicinanze durante l’episodio. La persona che si spacciava da carabiniere è stata poi arrestata.

Monza, 19 maggio 2026 – La truffa più odiosa. La finta rapina; la targa della vettura di famiglia che sarebbe stata avvistata sul luogo del fattaccio. Il timore che qualcuno di caro si trovi nei guai e il finto carabiniere che verrà a casa a controllare i gioielli. Nel pomeriggio del 13 maggio le Squadre mobili della Questura di Milano e di Monza e della Brianza hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 20 anni, per truffa aggravata ai danni di un’ anziana donna di 75 anni. Nelle ultime settimane, nei territori del comune e della provincia di Monza e della Brianza sono state intensificate le attività di prevenzione e controllo finalizzate al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni di anziani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffa un’anziana di Monza e le ruba 20mila euro in gioielli: il finto carabiniere però è arrestato

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